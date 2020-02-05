واشنطن 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه حول حال الاتّحاد أمام الكونجرس الأميركي، الثلاثاء، إن حال اتحاد الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى وإن الولايات المتحدة تتحرك إلى الأمام ولن تعود إلى الخلف أبدًا"، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد وصل إلى أفضل حالاته.وأوضح أن معدل البطالة انخفض إلى أقل مستوياته منذ أكثر من نصف قرن، وأن أهم أهدافه هو العمل على توفير احتياجات العاملين والتطوير في جميع المجالات والنهوض بالولايات المتحدة.وأشار ترامب إلى أن إدارته عملت على تعزيز وحماية الأمن القومي الأميركي، وقامت بشراء أحدث التجهيزات العسكرية المصنوعة في أميركا.وأكد الرئيس الأمريكي رغبته في سحب الجنود الأميركيّين من أفغانستان، وأن إدارته تعمل على إنهاء حروب أمريكا في الشرق الأوسط.وفيما يتعلق بإيران، أكد ترامب أن العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني، وقال يجب على طهران تغيير سياساتها، وأن تتخلى عن نشر الإرهاب.وتطرق الرئيس الأمريكي إلى نظام الرعاية الصحية، وقال إنه لن يسمح للاشتراكية بتدمير نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وأن إدارته تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحسينها كما أن إدارته قد أطلقت مبادرة طموحة لمعالجة المرضي الأمريكيين، وطالب الكونغرس بتخصص 50 مليون دولار في المجال الصحي.كما طالب الكونغرس باعتماد التشريع الخاص بالبني التحتية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تشريعات لنظام هجرة جديد، وأن إدارته قامت بجهود غير مسبوقة لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد مما أدى إلى انخفاض العبور غير القانوني بنسبة 75% منذ شهر مايو الماضي.// انتهى //08:40ت م0010