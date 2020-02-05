الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واستستكمل غداً الخميس مواجهات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.حيث يستعد النصر لمواجهة الفتح على معلب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ويأمل في استعادة الصدارة على أن يتعثر منافسة الهلال في مواجهة الرائد اليوم الأربعاء، على الجانب الآخر نادى الفتح يأتي محتل المركز قبل الأخير للدوري برصيد 10 نقاط وفي حاجة كبيرة لنقاط المباراة من أجل تحسين عدد نقاطه والھروب من شبح الھبوط، وكانت نتيجة مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت نصراوية بهدف دون رد.وفي مكة المكرمة يستضيف الأهلي نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، الأهلي يدخل اللقاء من أجل المنافسة ومزاحمة النصر والهلال، رغم الظروف التي يعيشها الفريق، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المتصدر، في المقابل يسعى الاتفاق لمواصلة الظهور بالمستوى الفني الذي قدموه في مباراة الوحدة الماضية، والعودة للدمام بالنقاط الثلاث، والاستمرار في تحقيق الانتصارات، والتقدم في سلم ترتيب الدوري، ويملك الاتفاق في رصيده النقطي 20 نقطة في المركز الـ 11، واستطاع الأهلي من تحقيق الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.// انتهى //08:48ت م0013