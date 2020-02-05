حائل 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسكشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن عودة رالي حائل الدولي للرزنامة الدولية للراليات العالمية اعتباراً من العام القادم كجولة عالمية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية أمس لانطلاق رالي حائل نيسان 2020، بحضور عدد من المتسابقين في جميع الفئات المشاركة.وقال : إن رالي حائل هذا العام يعتبر أول جولة من جولات الراليات السعودية، وسيعود لروزنامة الراليات العالمية، مشيراً إلى أن رالي حائل هذا العام تحت مراقبة الاتحاد الدولي للسيارات منوهاً بدعم واهتمام سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه منذ انطلاقته قبل 14 عاماً، ولازال هذا الدعم مستمراً.وأضاف سمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية : "إن الاتحاد لديه برامج ومبادرات عدة لدعم المتسابقين، منها الدورات والاستضافات التي تشمل السائقين والملاحين وإعداد برامج تثقيفية لتأهيل المتسابقين من جميع النواحي", لافتاً إلى أن هناك مبادرات تستهدف الشباب والأطفال عبر التعاون مع وزارة التعليم لبث ثقافة رياضة السيارات، مبيناً أنه خلال الخمس سنوات القادمة سيكون لدى الاتحاد بنى تحتية من الكوادر المؤهلة وقاعدة قوية من شباب الوطن التي تنافس في المحافل العالمية باسم هذا الوطن الغالي.// انتهى //08:52ت م0014