ثقافي / محاضرة بنجران عن " معالجة الانحراف الفكري"
الأربعاء 1441/6/11 هـ الموافق 2020/02/05 م واس
نجران 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق نجران "حكمة" غدا, محاضرة بعنوان "معالجة الانحراف الفكري " يلقيها محمد بن مبارك الحارثي, وذلك بعد صلاة المغرب بجامع ميمونة بنت الحارث بالغويلا.
وتأتي المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمنطقة لهذا العام.
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