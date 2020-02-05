نجران 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق نجران "حكمة" غدا, محاضرة بعنوان "معالجة الانحراف الفكري " يلقيها محمد بن مبارك الحارثي, وذلك بعد صلاة المغرب بجامع ميمونة بنت الحارث بالغويلا.وتأتي المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمنطقة لهذا العام.// انتهى //09:49ت م0020