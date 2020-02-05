رام الله 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال لقاءه مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف.على الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض لهذه الصفقة، كونها تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.وسلطت الضوء تأكيد مجلس الوزراء خلال جلسة الأسبوعية دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة ومن ذلك تقديمها لمبادرة السلام العربية 2002"، معربًا "عن تقدير المملكة لجهود الإدارة الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين ".وأولت صحف الأربعاء اهتمامًا بتأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رفض القيادة الفلسطينية لـ "صفقة القرن" الأمريكية خصوصًا أنها لا تشمل القدس، وإخراج اللاجئين منها، إضافة لعدم وجود تواصل جغرافي طبيعي حقيقي في أراضي الدولة الفلسطينية، وعدم السيطرة على الحدود والمنافذ البرية.وأشارت إلى أقوال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم التزامًا كاملًا بالشراكة عبر الأطلسي، ويقدر كل الجهود المبذولة للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.وتحدثت عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.// انتهى //11:10ت م0042