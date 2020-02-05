المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس, برنامج بعنوان "المسجد النبوي معالمه وقدسيته"، لزائري المسجد النبوي.وتناول البرنامج فضل المسجد النبوي والصلاة فيه، وعن تاريخ ومعالم المسجد النبوي, إضافة إلى جهود المملكة في خدمة الحرمين والخدمات المقدمة وكيفية الحصول والاستفادة منها في المسجد النبوي ومصادر المعلومات الرسمية.يأتي البرنامج ضمن حرص الإدارة على تقديم جميع الخدمات لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.// انتهى //11:14ت م0043