صامطة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسقدم مستشفى صامطة العام خدماته خلال العام 2019م، لأكثر من 360 ألف مريض ومريضة، وذلك في قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية.وأوضحت "صحة جازان" أن قسم الطوارئ راجعه 178,892 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 181,518 مراجعا ومراجعة، أما عدد الفحوص المخبرية "تحاليل أمراض الدم والتحاليل الكيميائية"، فقد بلغ 636,889 فحصاً خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 60,945 فحصاً.وفيما يخص جلسات التأهيل الطبي فقد بلغ عددها 25,630 جلسةً، وعدد الوصفات الدوائية للمرضى 229,678 وصفة، كما بلغ عدد الزيارات التي نفذها الطب المنزلي للمرضى 2,060 زيارة، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 3,133 متبرعًا، وبلغ عدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج 3,124 مراجعاً، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة طب الأسنان 9,622 مراجعاً ومراجعة.وأضافت "صحة جازان" أن عدد حالات الولادة بلغت نحو 2,750 حالة، وكذلك تم إجراء 1,504 عمليات جراحية ما بين كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد، تكللت –ولله الحمد– بالنجاح، فيما كان عدد جلسات الغسيل الكلوي 9,028 جلسة، وعدد حالات التنويم خلال نفس الفترة بلغ 3,528 حالة.// انتهى //11:15ت م0045