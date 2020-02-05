مكة المكرمة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة برامجها لخدمة 18071 طفلاً موزعين في 181 روضة حكومية وأهلية .وتشمل البرامج : إنمي مهارات طفلي ،والسلامة الشخصية للطفل في رياض الأطفال لبيئة آمنة ‏، وفن الإداري بسجلات الدليل ، والبيئة الصفية في رياض الأطفال ،و دور ممارسة الألعاب في خفض بعض الانفعالات لدى الأطفال ،واستراتيجيات التعلم والتعليم والسجلات في رياض الأطفال والطفولة المبكرة ،وبرنامج معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من 3 - 6 ، وصياغة الأهداف في رياض الأطفال ،والخطة الفردية الأسرية ، وطفلي والأجهزة الإلكترونية ،و طرق تعلم نشاط اللقاء الأخير والخرائط الذهنية.وأوضحت مديرة الطفولة المبكرة زكية الصبحي أن الدورات التي تستهدف قائدات ومعلمات مدارس الطفولة المبكرة تشمل : مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية - الفهم القرائي - ، ومستويات إستراتيجية تدريسه الأسئلة الصفية ،ومنطلقات علمية ،ومهارات تطبيقية ،والتعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات الطفولة المبكرة ،ورياض الأطفال ،وبرنامج القيادة المدرسية في الطفولة المبكرة لمعلمات الطفولة المبكرة ورياض الأطفال .// انتهى //11:21ت م0046