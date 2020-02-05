الخليل - قلقيلية 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي الخليل وقلقيلية بينهم رئيس بلدية وأسير محرر.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت كاحل، واعتقل رئيس بلديتها معين محمد زهور، بعد أن داهم منزله وفتشه، فيما اعتقل أربعة فلسطينيين، من بلدة بيت أمر، وهم: الأسير المحرر علي عيسى عوض ، وعبدالله عيسى حسن أبو هاشم ، وأحمد يوسف حسن علقم ، ومهدي إبراهيم أبو مارية.ونصب جيش الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مخيم الفوار وبلدتي إذنا والظاهرية، وداهم منازل مواطنين بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.وفي ذات السياق، اعتقل جيش الاحتلال محمود غناوي ، وعبدالهادي شبيطة ، من بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية بعد مداهمة منزليهما.// انتهى //11:26ت م0047