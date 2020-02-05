بغداد 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالحراك السياسي الجاري الآن لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلف محمد علاوي ,محذرةً من تكرار تجربة الفشل الذي واجهته حكومة عادل عبدالمهدي بسبب اتباعها أسلوب المحاصصة وتوزيع المناصب على الأحزاب المتنفذة, مشددةً على ضرورة منح رئيس الوزراء المكلف الحرية الكاملة في اختيار وزراء حكومته اعتمادًا على معياري الكفاءة والنزاهة.وركزت على ضرورة تلبية الحكومة الجديدة مطالب المتظاهرين من أجل تهدئة الأوضاع في البلد، والنهوض بالجانب الخدمي في عموم المحافظات، وضمان عودة آمنة ومستقرة للنازحين والمهجرين، وتعويض المتضررين من الإرهاب، وإعمار المناطق المحررة, والاهتمام بملف المغيبين والمختطفين والكشف عن مصيرهم.وعرجت صحف الأربعاء على تطورات الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات لاسيما في ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في الناصرية, منوهةً بازدياد حدة التوتر بين المحتجين الرافضين لاختيار رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي, وبين أصحاب القبعات الزرق لاسيما بعد مقتل متظاهر خلال اشتباك بين الطرفين، مشيرةً إلى استعادة المحتجين بناية المطعم التركي في ساحة التحرير في بغداد من أيدي أتباع القبعات بعد سيطرة الأخيرين عليها قبل أيام.// انتهى //11:49ت م0049