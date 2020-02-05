سكاكا 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بتمديد مهرجان القريات الدولي للطيور حتى يوم الأحد القادم.وأوضح المنسق الإعلامي بإمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن سمو أمير منطقة الجوف قد وجه بتمديد المهرجان بعد أن حقق نجاحا في جذب الكثير من محبي هذه الهواية للتمتع بالمهرجان وفعالياته .من جانبه رفع الرئيس التنفيذي للمهرجان زبن بن سالم الشراري الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على هذه اللفته الكريمة من سموه لمنح الجميع فرصة زيارة المهرجان والاستمتاع بما يقدم ومشاهدة الطيور المشاركة فيه .// انتهى //11:49ت م0051