عام / "الأمن السيبراني ".. دورة تثقيفية في النادي الأدبي والثقافي بالحدود الشمالية
الأربعاء 1441/6/11 هـ الموافق 2020/02/05 م واس
عرعر 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس
ينظم النادي الأدبي والثقافي بمنطقة الحدود الشمالية الأسبوع القادم دورة تدريبية تثقيفية بعنوان "الأمن السيبراني" كن محمي"يقدمها الدكتور سلطان بن صالح الخليوي, وذلك على قاعدة التدريب بالنادي بمدينة عرعر.
وأشار النادي أن سيمنح المتدربين شهادات حضور, لافتا أن التسجيل عبر الرابط التالي :" http://www.adabinorth.sa/cs".
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11:50ت م
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