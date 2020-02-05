مكة المكرمة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة, مسابقة حفظ السنة الإلكترونية, والتي رصدت لها جوائز مالية تصل إلى 40 ألف ريال للفائزين بالمسابقة.وضمت المسابقة فرعين الأول يبدأ من عمر عشر سنوات وحتى الثانية عشر, وفي الفرع الثاني من عمر ثلاثة عشر وحتى الخامسة عشر, مع وجود خمسة معايير، في مقدمتها وضوح الصوت والصورة, ودقة التصوير والإخراج, والالتزام باللغة العربية الفصحى, والسلامة من الأخطاء اللغوية والنحوية, والبراعة في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد، كما وضعت الجمعية عددًا من الضوابط والشروط تتمثل في كتابة اسم المتسابق وتاريخ الميلاد والمدينة, وألاّ تتجاوز مدة المقطع ثلاث دقائق.وأفادت الجمعية أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون في الـ 30 من الشهر الجاري، على أن يكون إعلان الفائزين في الحادي عشر من الشهر المقبل.// انتهى //11:51ت م0053