جازان 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأعلنت جمعية الرواد الشبابية‬ بمنطقة جازان اليوم عن فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية لبرنامج تمكين في نسخته الخامسة.‏ وأوضح رئيس الجمعية عبدالله حمزي أن البرنامج يتضمن 10 دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة تشمل صناعة المشاريع التنموية وإدارة المشاريع ودراسات الجدوى وتنمية الموارد المالية والمونتاج وتحرير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفوتوشوب، إلى جانب التسويق الإلكتروني.ودعت الجمعية الشباب والفتيات إلى التسجيل في الدورات عبر موقع الجمعية الإلكتروني.// انتهى //11:52ت م0054