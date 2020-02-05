الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 الموافق 5 فبراير 2020 واس.أقامت وكالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتطوير والجودة ممثلة بإدارة المبادرات وبالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) أمس, ورشة عمل "المفاهيم الأساسية في مؤشرات الأداء" وذلك بالقاعة الكبرى في مركز الأبحاث بالجامعة.واستهدفت الورشة التي قدمها المستشار بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة عادل الأحمدي قيادات الجامعة في إطار نشر ثقافة قياس الأداء والتخطيط الإستراتيجي وتفعيلاً لدور الجامعة كونها أحد أذرع تحقيق رؤية المملكة 2030.وألقت وكيلة التطوير والجودة الدكتورة هدى الوهيبي في افتتاحية الورشة كلمة رحبت فيها بالمشاركات، وثمّنت فيها الدور الذي يقوم به المركز لقياس أداء التعليم بالجامعة كأحد الأجهزة العامة بناء على سبع مؤشرات للتعليم العالي والتي تعد أساس عمل الجامعات وفقًا لما حددته الوزارة، والتي تشتمل على العدد الكلي لكلٍ من: البحوث المحكمة المصنفة، وبراءات الاختراع المسجلة محلياً وعالمياً، والشراكات البحثية ذات العائد المالي، ساعات التطوع التي قام بها طلبة التعليم (ما بعد الثانوي)، بالإضافة إلى نسبة التسرب من التعليم ما بعد الثانوي، ومتوسط التكلفة الإجمالية للطالب، نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس.وأكدت الوهيبي أن ورشة العمل تسلط الضوء على مفاهيم قياس الأداء ونشرها وبناء قدرات الأجهزة الحكومية في مجال التخطيط الإستراتيجي ليسهم ذلك بتحقيق مستويات مميزة ورفع كفاءة الأداء.يذكر بأن هذا التعاون مع مركز أداء يعد امتدادًا لتعاون سابق في سياق مشابه حيث قدّم المركز دورة مكثفة لتأهيل عدد من منسوبات الجامعة للحصول على رخصة التدريب المعتمد وشهادة ATD Master Trainer في مجالي الإدارة الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسة، وتأتي الورشة لهذا اليوم كمقدمة لسلسة من ورش العمل المختصة بالتخطيط الإستراتيجي ووضع المؤشرات، حيث تعكف الجامعة حاليًا على مراجعة خطتها الإستراتيجية لتطويرها وفق التوجهات الحديثة التي تحقق طموح قيادتها في الوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات الرائدة لمواكبة المستجدات.//انتهى//11:54ت م0055