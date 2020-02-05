مكة المكرمة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسيتنافس أكثر من 100 طالب في مراحل التعليم الثلاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - لحفظ الحديث النبوي الشريف في دورتها الرابعة عشرة " بنين "، التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الإشراف التربوي " لجنة الوعي الفكري".وتأتي المسابقة ضمن برنامج إثراء المعرفة الشرعية وتم الإعلان لجميع المدارس الحكومية والأهلية للبدء في تفعيل هذه المسابقة الوزارية، حيث تضمنت الآلية: الإعلان داخل المدرسة عن المسابقة، وتسجيل الراغبين، وتكليف أحد المعلمين بالإشراف على المسابقة ليقوم بإجراء التصفيات الأولية داخل المدرسة، ثم يُرشح طالباً ليمثل المدرسة على مستوى إدارة التعليم.وحدّدت المسابقة حفظ الأحاديث الشريفة وفق المستويات الثلاثة التالية: المستوى الأول لطلاب المرحلة الابتدائية حفظ (100) حديث مع معرفة راوي الحديث من الصحابة، والمستوى الثاني حفظ (250) حديث ومعرفة راوي الحديث من الصحابة لطلاب المرحلة المتوسطة ، والمستوى الثالث لطلاب المرحلة الثانوية 500 حديث مع تعريف مختصر براوي الحديث إضافة إلى معرفة من أخرجه .// انتهى //13:40ت م0093