جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأنهت بلدية محافظة الليث أعمال تأهيل ممشى الكورنيش الممتد بطول 880 متر, وذلك تزامناً مع حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي تنفذها البلدية بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين, بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة.وأوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي, أن أعمال صيانة ممشى الكورنيش تضمنت تركيب بلاط مطاطي، وأعمدة إنارة بارتفاع 6 أمتار, وعدد من "البردورة" الملونة بطول 2000 متر .وفيما يخص حديقة "الكوشان" الأثرية بين المالكي أن العمل جاري لزراعة النجيل الطبيعي بمساحة 24000 متر مربع , وتركيب عدد 60 من أعمدة الإنارة, مشيراً إلى استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عدد من المواقع والشوارع بالمحافظة ضمن جهود البلدية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الخدمات في المرافق العامة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.// انتهى //13:41ت م0095