هانغتشو 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واسأغلقت السُلطات الصينية مزيدًا من المدن، بقطع الطرق وطلبت من السكان البقاء في منازلهم في محاولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد، فيما ارتفعت حصيلته اليوم إلى نحو 500 ميت.ففي هانغتشو، على بعد 175 كلم جنوب غرب شنغهاي، وُضعت أسيجة خضراء لقطع الشوارع المؤدية إلى مقر عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا"، فيما حلقت طائرة مقاتلة في الأجواء. وسمح لعمال التوصيل بتسليم سلع استهلاكية للمنازل.وفرضت ثلاث مدن أخرى في مقاطعة جيجيانغ الواقعة شرقًا - تاتشو، وونتشو، وأجزاء من نينغبو - تدابير مماثلة تطال نحو 18 مليون شخص.كما شجعت سُلطات مدينتين في مقاطعة هيلونغجيانغ بأقصى شمال الشرق الصيني، على اتخاذ تدابير مماثلة، وكذلك عدد صغير من المدن على طول الساحل الشرقي.وارتفع عدد الوَفَيَات بشكل مطرد إلى 490 في الصين بعد أن أبلغت هوباي عن 65 وفاة إضافية. وحدثت معظم الوفيات في المقاطعة ولاحظ المسؤولون أن معدل الوفيات وهو نحو 2 في المئة، هو أقل من معدل الوَفَيَات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).// انتهى //13:41ت م0096