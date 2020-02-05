بيروت 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واسطالبت هيئة العمل الوطني الفلسطيني في لبنان ، وكالات الأمم المتحدة وخاصة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) بتحمل مسؤولياتها اتجاه الأوضاع الانسانية للاجئين الفلسطينيين.وثمِّنت الهيئة الفلسطينية في بيان بعد اجتماعها الدوري في بيروت اليوم، المواقف العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدةً أن وحدة الموقف الفلسطيني بدعم عربي، يشكل الركيزة لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.ودعت الهيئة الفلسطينية ، مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في العالم لتقديم المساعدات الإنقاذية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والإسراع في تقديم التبرعات المالية لوكالة (الأونروا) من أجل الاستمرار في خدماتها ومساعداتها للاجئين الفلسطينيين.وتعد هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أحدى أبرز الأطر القيادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.// انتهى //13:41ت م0097