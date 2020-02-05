الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأطلقت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، والجمعية السعودية للرعاية الصحية المبنية علي البراهين أمس بالرياض، أعمال المؤتمر الدولي الأول للطب المبني على البراهين وورش العمل في كتابة وتقييم الأدلة الإرشادية السريرية.ويُشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام،عدد من الأطباء من داخل وخارج المملكة، في محاضرات علمية مختلفة محورها الطب المبني على البراهين، بهدف الاطلاع على المستجدات العالمية في مجالي الطب المبني على البراهين والأدلة الإرشادية المبنية على البراهين، وتبادل المعارف والخبرات العلمية في آليات تبني الأدلة الإرشادية السريرية المبنية على البراهين بما يتماشى مع التحول الصحي في المملكة للوصول لرؤية 2030 ، وصولاً إلى التقييم النقدي للبحوث والمقالات العلمية.يُذكر أن الطب المبني على البراهين يُعرَف على أنه الاستخدام الدقيق والمتمحص والعقلاني لأفضل القرائن العلمية في اتخاذ القرار الطبي لرعاية المريض، أو بمعنى آخر هو ممارسة الطب بالإثبات العلمي، ويعتمد الطب المبني على البراهين على أساس تقييم الأبحاث وتوثيق الصالح منها ووضعها ضمن درجات حسب قوتها العلمية، وقد نتج عن هذا عن الكم الهائل العديد الإصدارات الطبية، حيث يطبع كل يوم ما يزيد عن خمسة آلاف بحث علمي.كما أن ممارسة الطب المبني على البراهين تستلزم فهماً ودراية بأسس تقييم الأبحاث ووضعها ضمن درجات حسب قوتها العلمية، ومن المهم جداً أن يصبح الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ملمين بمفهوم الطب المبني على البراهين "EBM" ، وطرق البحث عن المعلومة الطبية المدعومة بالأبحاث العلمية القويمة وذلك عند اتخاذ القرار الطبي.وتسعى الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم من خلال المؤتمر لتحقيق الجودة في الخدمة المقدمة للمرضى، وأن يكون لها دور حقيقي وفعال في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الروماتيزم وجميع المرضى في المملكة، وذلك بتوفير ودعم عمل وتقييم الأدلة الإرشادية السريرية للأمراض الروماتيزمية المزمنة وتطبيقها بمعايير عالمية.// انتهى //13:42ت م0099