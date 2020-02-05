الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسكرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما", أمس 154 متقاعداً لعام 1441هـ وذلك في الاحتفال السنوي لتكريم المتقاعدين بالرياض، كما احتفت المؤسسة في مبادرة إنسانية حملت عنوان "يوم الوفاء" بأبناء منسوبيها المتوفين على رأس العمل، برعاية معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، وحضور معالي نائب المحافظ ووكلاء المؤسسة، إلى جانب عدد من مديري العموم والإدارات.وتأتي هذي المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية تجاه المتقاعدين ولمسة وفاء منها لرعاية أبناء منسوبيها المتوفين بالوقوف معهم وتشجيعهم ودعمهم.وبهذه المناسبة، رحب معالي نائب محافظ مؤسسة النقد، في كلمة ألقاها نيابة عن معالي محافظ المؤسسة، بالمتقاعدين وشكر تفاعلهم وحضورهم الاحتفالية التي تأتي تقديراً لهم وردًّا لجزء من إسهاماتهم التي قدموها للمؤسسة خلال مدة عملهم بها، مشيداً بجهودهم المخلصة ودورهم الكبير الذي بذلوه.وأشار السياري إلى مجموعة من المبادرات التي تم العمل عليها خلال المدة الماضية بهدف تعزيز الارتباط الوظيفي بالمؤسسة. وقال معاليه إن التقاعد مرحلة جديدة في عمر الإنسان، ويجب استغلالها في بذل المزيد من العطاء والتعامل معها كمرحلة جديدة بما فيها من متغيرات على حياة المتقاعد، متطلعاً في الوقت نفسه إلى الاستفادة من خبراتهم وآرائهم واقتراحاتهم فيما يخدم المؤسسة، راجياً لهم الصحة والعافية والتوفيق في محطات حياتهم القادمة، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //13:42ت م0100