لندن 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واسنقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقريرًا عن نزوح أكثر من نصف مليون شخص جراء القصف العشوائي الذي شنته قوات النظام السوري مؤخرًا على إدلب، مشيرةً إلى أن تصاعد التوتر في المنطقة بين أنقرة ودمشق ربما يفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.وتطرقت إلى مساعي دولية لتحويل الهدنة بين طرفي النزاع إلى اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم. منوهةً بضرورة مواجهة التدخلات الخارجية في ليبيا ومراقبة خرق وقف توريد السلاح إلى هناك.وذكرت على صعيد منفصل أن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من 490 شخصًا وإصابة عشرين ألفًا آخرين أثار مخاوف من الأخطار الاقتصادية التى ربما تتعرض لها الصين.وتناولت صحف الأربعاء تدشين رئيس الوزراء البريطاني حملة التحضيرات لقمة المناخ التي ستستضيفها مدينة غلاسكو نوفمبر القادم.// انتهى //13:47ت م0102