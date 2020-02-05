القاهرة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واسعقدت اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية اجتماعًا اليوم على مستوى كبار المسؤولين برئاسة ممثل الجمهورية اللبنانية السفير أسامة خشاب، وبمشاركة وفود الدول العربية أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها في ختام الاجتماع أنه جرى استعراض الجهود التي بذلت لتنفيذ قرارات القمة فيما يتعلق بتقديم الدعم لبعض الدول العربية، خاصة اليمن وفلسطين والصومال، وجرى إعداد مشروع قرار بشأن هذا الموضوع حول متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية ورفعه للمجلس الاقتصادي في دورته (105) الوزارية غدًا.ومن المقرر أن تعقد اللجنة المعنية "متابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية" اجتماعًا على المستوى الوزاري غدًا بمقر الجامعة العربية لاعتماد تقرير اللجنة على مستوى كبار المسؤولين.// انتهى //13:48ت م0103