نجران 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واستفقد معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي،اليوم عمادة تقنية المعلومات والاتصالات،للإطلاع على سير العمل وما تحتويه من تجهيزات تقنية وما تقدمه من خدمات إلكترونية.ونوه معاليه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة - حفظها الله- ، للجامعات على مستوى مناطق المملكة ومنها جامعة نجران التي تحرص على تحقيق الأهداف التنموية وتقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة عبر استخدام التقنيات والخدمات الإلكترونية في جميع كليات وأقسام وإدارات الجامعة لإنجاز المعاملة والأعمال دون أي عوائق.// انتهى //13:51ت م0104