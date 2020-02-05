جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسشاركت كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بجامعة جدة في المعرض المصاحب لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم في المحافظة لدورتها الـ 11 , التي تقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة, خلال الفترة من1441 / 6 / 12 - 8 هـ بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة.وبين عميد الكلية الدكتور صلاح بن سالم باعثمان, مشاركة الكلية في معرض المسابقة الأولى من نوعها بعد تدشين الكلية في العام الماضي، مشيراً إلى سعي الكلية لأن يكون معرضها عنصر جذب ومحط أنظار جميع زوار المعرض ، حيث سيتم إشراك أقسام الكلية الثلاثة (القراءات, علوم القرآن, الدراسات الإسلامية), وتهيئة البيئة التنافسية بين طلاب تلك الأقسام لعرض المواد ذات القيمة المضافة على الاهتمام بكتاب الله الكريم.وبين الدكتور باعثمان أن كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية تقدم برامج ماجستير في جميع تخصصات أقسام الكلية .// انتهى //13:51ت م0105