رفحاء 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- إلى منسوبي قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحاء .ونوّه سموه خلال زيارته اليوم، لمقر القطاع بما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مشيراً إلى كفاءة وبسالة رجال حرس الحدود، وجميع القطاعات العسكرية الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن التي كان ومازال لأَعْمَالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو؛ وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد.وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحاء قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني، وعدد من الضباط والأَفْرَاد .ثم اطلع سموه على إيجاز عملياتي لمهام حرس الحدود بالمنطقة.وأعرب سموه في ختام الزيارة، عن اعتزازه وفخره بما شاهده من الأعمال والمنجزات التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود وجهودهم في تغطية الحدود البرية التي تقع في نطاق عمل القيادة، متمنياً لهم التوفيق والسداد .من جانبه عبر قائد حرس الحدود بالمنطقة، عن سعادته بزيارة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, وما استمعوا إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالى أن يمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والمواطن.// انتهى //13:53ت م0107