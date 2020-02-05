الباحة 11 جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 05 فبراير 2020م واسنظمت إدارة الإشراف التربوي للبنات بالإدارة العامة لتعليم بالباحة عدداً من البرامج التدريبية لتأهيل المشرفات التربويات المستجدات الذي شارك فيه نحو 14 مشرفة تربوية .ويهدف البرنامج الذي يستمر 12 يوماً بواقع 60 ساعة تدريبية إلى تنمية المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للمشرفات التربويات الجدد من خلال معرفتهن بالمفاهيم الأساسية للعملية الإشرافية وتحقيق الأهداف التفصيلية .وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم الباحة المشرفة على البرنامج منى مشرف عدنان ،أن البرنامج يستهدف المشرفات المستجدات الذي تنوعت فيه البرامج المقدمة لهن لتشمل كفايات المشرف التربوي ،وكيفية معالجة القضايا التربوية وإعداد التقارير، وإعداد الاجتماعات، والمراسلات الكتابية، ومؤشرات الأداء الإشرافي ،واستهداف كل قسم أو مجال إشرافي بحزمة من الأساليب الإشرافية التي تسهل اندماج المشرفة المستجدة مع متطلبات العمل الإشرافي ومن ضمنها تبادل الزيارات الميدانية والتعلم بالأقران و التدريب على طرق وأساليب الإشراف التربوي..// انتهى //15:16ت م0162