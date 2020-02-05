الدمام 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسنظمت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أمس، اللقاء التعارفي للمعيدين والمعيدات الجدد ، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد، وعدد من منسوبي العمادة والمعيدين والمعيدات الجدد بالجامعة.وأكد الدكتور الربيش، أهمية أن يُكمل المحاضر الجامعي دراسته في برامج العليا بإحدى الجامعات العالمية المرموقة لما له من تأثير إيجابي على مكانته العلمية والأكاديمية للرفع من مستوى الكفاءة التي تحدد المواقع القيادية له بعد هذه المرحلة وأن يستثمر المعيد في نفسه لتكون النتيجة النهائية مشرقة ويحتل أعلى المناصب، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يؤكد عمق التواصل بين إدارة الجامعة والمجتمع الجامعي وتهيئة كافة السبل والإمكانيات ليكونوا إضافة حقيقية للجامعة.من جانبها باركت عميدة الموارد البشرية الدكتورة ابتسام المثال، للمعيدين والمعيدات الجدد قبولهم في الجامعة للبدء في مسيرة عملية حافلة، وذلك ضمن خطة الجامعة لرفع الارتباط الوظيفي لمنسوبيها ومعايير جودة الأكاديمية في تهيئة المنسوبين الجدد للتعرف عليها، مشيرةً إلى أن اللقاء يهدف إلى تطبيق افضل الممارسات العالمية في التدريس والبحث وخدمة المجتمع وذلك من منطلق أن تحقق الجامعة التميز محلياً ودولياً وإقليمياً من خلال رسالتها في تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية بشراكة مجتمعية فاعلة وتحقيق القيم في الإتقان والإبداع والشفافية والإنتماء بمكوناتها البشرية والمالية والاعتبارية، وتقديم وظائف تعليمية بحثية ومجتمعية لتنمية مواردها البشرية، وتعزيز بنائها المؤسسي ومواردها المالية وخدمات تقنية المعلومات لتحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية.وأضافت الدكتورة المثال، أن الجامعة تهدف إلى تقديم الخدمة المعرفية وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار وتعزيز مسؤوليتنا الاجتماعيّة وترسيخ مفاهيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها واستدامة بيئتها العمرانية وبناء النظام الإداري المؤسسي العصري واستدامة الموارد المالية وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال 20 برنامجاً تنفيذياً و 67 مشروعاً تطويرياً و 179 مبادرة و 190 مؤشراً قياسياً، مستعرضةً خطة الجامعة في أرقام .ثم عُرض فيلم وثائقي عن مسيرة الجامعة .// انتهى//15:17ت م0163