نجران 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسحصد عدد من طلاب وطالبات تعليم نجران جوائز ومراكز متقدمة في المشاركات والمسابقات على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.وتمكنَ ثلاثة طلاب من التربية الخاصة بتعليم نجران من الحصول على جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة، بفوزهم في ثلاثة مجالات من المسابقة حيث حقق الطالب عبدالعزيز الشريف من مدرسة القدس الابتدائية، المركز الأول في الإبداع الفني، فيما حقق الطالب عبدالرحمن الحازمي، من ثانوية نجران المركز الأول في مجال التفوق الدراسي، كما حقق الطالب مداوي آل سالم، من مدرسة سليمان بن عبدالملك الثانوية المركز الأول في مجال الإبداع الأدبي .وفي جائزة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم، حققت الطالبة تالين المصعبي ،من ابتدائية تحفيظ المشعلية المركز الأول ، كما حقق الطالب عمار الشهراني من طلاب التربية الخاصة في مجمع مواهب الخليج التعليمي، المرشح من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران، المركز الأول في المسابقة، وحقق الطالب فارس الهمامي من برنامج التوحد بمدرسة موسى بن نصير الابتدائية المركز الثاني على مستوى المملكة.وضمن مسابقة المهارات الأدبية حصدت الطالبة محسنة آل غانم، من الثانوية الأولى ،قسم العوق البصري المركز الذهبي على مستوى المملكة في مجال القصة القصيرة، فيما حققت الطالبة إيلاف الوادعي، من مجمع الأميرة نورة بتعليم نجران المركز البرونزي على مستوى المملكة في مجال الشعر العربي الفصيح .وأهدى مدير عام تعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، هذه الإنجازات لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، معبراً عن اعتزازه بتحقيق هذا المنجزات في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم، والذي جاء في خير مجال يتنافس فيه المتنافسون ، معرباً عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولوزارة التعليم على حرصها على الاهتمام بأبناء هذا الوطن المبارك ،وعلى تعلم وتعليم القرآن الكريم للطلاب والطالبات ، كما عبر عن سعادته بتحقيق هذه المراكز الأولى مقدمًا التهنئة للفائزين والفائزات بالجوائز ولأسرهم وكافة منسوبي ومنسوبات تعليم نجران متمنيًا لأبناء نجران المزيد من التفوق والنجاح والتميز.// انتهى //15:18ت م0164