الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسحقق منتدى المحاسبين السعودي SAF الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالشراكة الاستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية في الفترة من 27 - 29 يناير 2020م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حضوراً كبيراً بنسخته الأولى حيث تجاوز عدد زوار المنتدى 33 ألف زائر ومشاركة 70 متحدثاً دولياً ومحلياً أقيمت من خلاله العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 190 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص وطلاب الجامعات السعودية.وسلط المنتدى الضوء على مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها الرئيس في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والإسهام في بناء الاقتصاد المزدهر، إذ تأتي مشاركة أرامكو السعودية كشريك استراتيجي تفعيلاً لدورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية لدعم المهنة وتعزيز دورها وتمكين العاملين فيها من الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة مما يعكس الأثر على مقومات بناء اقتصاد المملكة وتعزيز الشفافية والحوكمة حيث خصصت أرامكو ورش عمل من خلال الاكاديمية التي أقيمت في المعرض المصاحب استفاد منها أكثر من 3 آلاف زائر، ناقشت من خلالها الشهادات الاحترافية في المحاسبة والمالية والتطرق إلى أهمية الحوكمة والمخاطر والمراقبة وتطورات نظام ضريبة الدخل ونظام جباية الزكاة في المملكة.وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس أن النجاحات التي تحققت للمنتدى كانت خلفها جهود بذلت ودعم كبير قدمته شركة أرامكو برعايتها هذا الحدث المهني الأكبر في الشرق الأوسط، مؤكداً أن ما تقوم به أرامكو من دعم لمثل هذه المنتديات يعزز مكانة المملكة وتقدمها في مختلف المجالات، مبينًا أن جميع المنتمين للمهنة يتطلعون إلى استدامة الشراكة بين الهيئة وأرامكو لدعم مهنة المحاسبة التي تعد المحرك الأساس لتقدم الدول وازدهارها.// انتهى //15:20ت م0166