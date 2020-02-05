بريدة11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على نماذج من مخطوطات للمصحف الشريف التي هي من عمل خطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة الدكتور عثمان بن عبده طه ، خلال افتتاح سموه اليوم المعرض الخاص بالقرآن الكريم الذي أقامته الجامعة تحت عنوان "إنه لقرآن كريم" في البهو الرئيس.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالدكتور عثمان طه الذي خط بيده القرآن الكريم أكثر من عشر مرات ، داعياً الله تعالى أن لا تمس يديه النار ، وأن يوفقه دائماً في مثل هذه الخطوات ، مؤكداً أنه إذا لم يشكر هذا الرجل الذي يخط القرآن فمن سيشكر.وقدم المعرض عدداً من مواقف وجهود المملكة في العناية بالقرآن الكريم ، الذي احتوى على صوراً فوتوغرافية ومخطوطات ومصاحف قديمة ، إضافة إلى عرض جميع المراحل التاريخية للمصحف الشريف منذ تاريخ نزول القرآن الكريم مفصلاً على رسول الله صلّ الله عليه وسلم ، ومراحل جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهما ، وفي عهد الدولة الأموية ، ثم عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم منذ نشأتها وحتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - ، والعناية بحفظته وقرائه من كافة بقاع الأرض.// انتهى //15:23ت م0168