الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم ، لقاءً تثقيفياً لمعالي المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مع طلاب وطالبات الجامعة , وذلك للحديث عن الجوانب الطبية والإنسانية.ويأتي هذا اللقاء الذي نُظم بقاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمبنى المؤتمرات بالجامعة والقاعة الكبرى بالمباني التعليمية (321ـ322) بمدينة الملك عبدالله للطالبات بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري , ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور نوف العجمي وحرم معالي الدكتور عبدالله الربيعة هدى الغنيم ولفيف من قيادات الجامعة ومنسوبيها وطلبتها , ضمن مجموعة من المحاضرات واللقاءات العلمية والثقافية التي تنظمها الجامعة.وتضمن اللقاء كلمة لمعالي مدير الجامعة الدكتور أحمد العامري رحب فيها بمعالي الأستاذ الدكتور عبدالله الربيعة الذي يحل ضيفاً على الجامعة ليتحدث عن تجاربه ويزرع الحماس في أبنائه وبناته الطلاب.وقال معاليه : تستضيف الجامعة قامة وطنية كبيرة في الطب وإدارة الأعمال الإنسانية في كل الأرجاء المعمورة, فهو إبداع طبيب حقق إنجازات فريدة في عمليات فصل التوأم السيامية.بعدها ألقى معالي الدكتور عبدالله الربيعة محاضرة بعنوان (محطات في حياتي) سلط من خلالها الضوء على سيرته الذاتية ومسيرته التعليمية إلى أن أصبح طبيباً والعقبات والتحديات التي واجهها في مسيرته وكيف تغلب عليها.ثم تطرق في كلمته عن الإنجازات الكبيرة التي حققها على الصعيدين المحلي والعالمي سواء في مجال فصل التوائم السيامية أو المجال الإداري, وقال : إن خبرة المملكة العربية السعودية في هذا المجال خبرة ممتدة حيث تجاوزت العشرين عاماً وشهدت الكثير من النجاحات التي جعلت أسم المملكة رائداً في عمليات فصل التوائم السيامية من جميع الأعراق والأديان, وتعدّ واحدة من أكبر الخبرات في العالم ولقد أوجدت المملكة ولله الحمد وبدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ قاعدة متينة من الخبرة الطبية والقوى العاملة الفنية المدعومة بتقنية حديثة تواكب الخبرة البشرية, كما أستعرض جهود المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم العمل الإنساني للدول المحتاجة.وقدم الدكتور الربيعة عدداً من القصص الإنسانية المؤثرة التي أوضحت دور المملكة في الوصول للمحتاجين , وتخفيف معاناتهم من خلال عمل مؤسسي مبني على المعايير العلمية والإنسانية.وفي ختام كلمته أكد معالي الدكتور الربيعة أهمية العمل التطوعي الذي يأتي انطلاقاً من دور المملكة الإنساني والريادي في شتى أنحاء العالم .بعد ذلك فتح باب الحوار والمناقشة وطرح الأسئلة، ثم تسلم معالي المستشار الدكتور عبدالله الربيعة هدية تذكارية من معالي مدير الجامعة بهذه المناسبة.// انتهى //15:38ت م0173