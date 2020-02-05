بريدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسشهد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح اليوم، البرنامج التثقيفي التوعوي لقائدي حافلات النقل المدرسي الذي يقام بمقر النادي الأدبي بمدينة بريدة تحت شعار " لنقل آمن ومريح "، والذي يأتي ضمن مبادرة سمو أمير المنطقة في برنامج " تعزيز الأمين الفكري " ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة " تطوير " لخدمات النقل التعليمي فهد الشايع , ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني ببريدة العقيد سامي السلوم ، ومساعد التعليم للشؤون التعليمية عبدالرحمن الصمعاني ، وممثلي وكالة الشؤون الأمنية بإمارة المنطقة، وإدارة المرور وهيئة الهلال الأحمر وعدد من القيادات التعليمية.واطلع المدير العام للتعليم ومدير الدفاع المدني على الأسطول الجديد من حافلات النقل التعليمي 2020 وتعرف على المواصفات التي تتواكب مع أعلى مقاييس الأمن والسلامة وتوافر كاميرات المراقبة في الحافلات وزر الأمان وأنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية.ويأتي برنامج "لنقل آمن ومريح " كمبادرة من الإدارة العامة للتعليم بالقصيم "خدمات الطلاب" وشركة تطوير للنقل التعليمي ضمن فعاليات برنامج تعزيز الأمن الفكري وبالشراكة مع إدارتي الدفاع المدني والمرور وهيئة الهلال الأحمر بهدف تثقيف وتوعية قائدي حافلات النقل المدرسي بأنظمة السلامة والإسعافات الأولية وطرق الإخلاء في حالات الطوارئ.وتضمن البرنامج ثلاث محاضرات توعوية ، حيث قدم الرائد ثامر المعتق من شعبة السير بإدارة المرور محاضرة "القيادة الأمنة والأنظمة المرورية " فيما بين المقدم محمد العتيبي من إدارة الدفاع المدني محاضرة " طرق الإخلاء في حالة الطوارئ " بينما شرح الإخصائي نزال الحربي من هيئة الهلال الأحمر “الإسعافات الأولية وطرق التصرف مع الحالات الطارئة”.وأكد المساعد المدرسي عبدالرحمن الصمعاني ، أن البرنامج يرسخ الشراكة الممتدة مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بهدف خدمة المستهدفين من الطلاب والطالبات بالمنطقة وسعيًا لتحسين جودة النقل المدرسي ورفع مستويات الأمن والسلامة .من جانبه أوضح مدير إدارة خدمات الطلاب بالإدارة العامة للتعليم أحمد أبا الخيل أن البرامج العملية تهدف للتقيد بإرشادات الأمن والسلامة ، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في الحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات داخل حافلات النقل المدرسي ويعزز جوانب الأمن والسلامة في خدمات النقل التعليمي وفق شروط ومعايير محددة تضمن للطلبة رحلات مريحة وموثوقة وسالمة إلى وجهاتهم بين البيت والمدرسة.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي فهد الشايع حرص الشركة على الارتقاء بمستويات الأمن والسلامة ، سواء من خلال تدريب السائقين والذين يحتفى بهم اليوم بتدريب 400 منهم في منطقة القصيم، لينضموا إلى أكثر من 19 ألف سائق تم تدريبهم خلال هذا العام الدراسي، أو من خلال وضع آلية صارمة لاختيار السائقين في العقود الموقعة مع المتعهدين، أو من خلال وضع مؤشرات قياس أداء لكل متعهد يتم مراجعتها بشكل شهري، وإطلاق العديد من الحملات التوعوية التي تستهدف السائقين والطلبة في المدارس وأولياء الأمور، وصولًا إلى قيام أكثر من 220 مراقب بالرصد الميداني لكافة المخالفات والتجاوزات والمعالجة الفورية لها، إضافة إلى توظيف التقنية في الرقابة على الخدمة المقدمة عبر إخضاع الأسطول لأنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية GPS، وغيرها من الجهود والمبادرات التي نستهدف من خلالها رفع مستويات الأمن والسلامة ليحظى الطلبة بخدمة نقل تعليمي آمن ومريح.وشدد ممثل وكالة أمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية عبدالحميد المزيني على أهمية تعزيز الأمن الفكري لدى الناشئة وحمايتهم ، مؤكدًا بأن الشباب هم عماد الأمة وحصنها المنيع في حفظ البلاد من التيارات الهدامة والأفكار المضللة والشعارات الكاذبة.// انتهى //15:39ت م0175