الظهران 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسفاز فريق طلابي من كلية الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في تحدي بلومبرج للأبحاث الاقتصادية الأولى الذي أقيم الشهر الماضي، ويُعد أول مسابقة بحثية اقتصادية جامعية تُجرى بالكامل في فرع بلومبرج في المملكة ، بمشاركة 80 فريقًا و 300 طالب من جميع أنحاء المملكة.وتهدف المسابقة إلى تجميع بحث للاقتصاد الكلي باستخدام أحدث المؤشرات الاقتصادية وأدوات البحث، إضافة إلى محكمون من بلومبرج ووزارة المالية ومؤسسة مسك في القرارات النهائية.وهنأ عميد كلية الأعمال بالجامعة الدكتور هشام جميل مرداد الطلاب على الفوز بأول تحدٍ لأبحاث بلومبرج الاقتصادية لعام 2019م، مؤكداً استحقاقهم للفوز نظراً لتميزهم الدراسي، وإنتاجهم نوعية جيدة من العمل، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم هذا الإنجاز في حفل توزيع الجوائز في مقر بلومبرج للشرق الأوسط وإفريقيا الذي سيقام في دبي الشهر المقبل.وعدّ الجائزة دليلا عمليا على تميز الإرشاد الطلابي والإشراف على الطلاب من أعضاء هيئة التدريس.// انتهى //15:39ت م0176