الخرطوم 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني البروفيسور صديق تاور كافي بمكتبه اليوم وفد معهد السلام بجامعة كولومبيا الأمريكية برئاسة مدير المعهد ديفيد فليكس الذي يزور الخرطوم حاليا.ودعا تاور خلال اللقاء إلى تمتين التعاون العلمي وتبادل الزيارات بين الجامعات السودانية والأمريكية في مجال التقنيات الحديثة والبحوث العلمية.// انتهى //16:31ت م0194