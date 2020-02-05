طرابلس 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى قائد عام الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في مقر القيادة العامة للجيش بالرجمة ببنغازي شرق البلاد.وأوضحت مصادر إعلامية في القيادة العامة للجيش أن بوقادوم بحث مع حفتر سبل حل الأزمة الليبية عبر ملتقى ترعاه الجزائر يجمع الأطراف الليبية، إضافة إلى تجديد الجزائر رفضها التدخل الخارجي في الأزمة الليبية.وأضافت أن بوقادوم نقل دعوة مقدمة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القائد العام للجيش خليفة حفتر لزيارة الجزائر لبحث تطورات الوضع في ليبيا.// انتهى //16:31ت م0195