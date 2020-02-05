سكاكا 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف على تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة .جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي بمكتبه بديوان الامارة .وأكد العلي على دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائب أمير منطقة الجوف نائب رئيس مجلس التنمية السياحية ، للقطاع السياحي بالمنطقة وخاصة المواقع التاريخية والأثرية التي تزخر بها منطقة الجوف وتعد من أبرز المواقع بالمملكة .وأوضح العلي أن واحة دومة الجندل تحتضن مسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد وسوق دومة الجندل التاريخي وحي الدرع ومتحف الجوف الإقليمي وسور دومة الجندل، والقنوات المائية ومقومات متنوعة بجميع الأنماط السياحية كالتراث الوطني والسياحة الزراعية والبيئية التي تجذب أعدادا كبيرة من الزوار الباحثين عن الأصالة والتراث.وقدم سمو نائب أمير منطقة الجوف شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على جهودة المبذولة والحثيثة لدعم هذه الواحة حتى تسجيلها ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي ، كما قدم شكره لفرع الهيئة بالجوف على جهودهم المبذولة في الحفاظ على آثار المنطقة والتي تعد إرثا تاريخيا نفخر به يستحق من الجميع المساهمة في المحافظة عليه والاهتمام به حتى يتبوأ مكانته التي تستحق عالميا.// انتهى //16:31ت م0196