الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، معالي الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف .ورحب سموه خلال الاستقبال بالأمين العام متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومتطلعا للعمل مع معاليه لتعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول المجلس، والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //16:32ت م0197