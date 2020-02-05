الخرطوم 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين بمكتبه اليوم مدير منطقة أفريقيا بمكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة منيارادزي تشينجي الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأشاد قمر الدين خلال اللقاء بالأدوار التي تقوم بها الأمم المتحدة في السودان، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والمتابعة والتقييم الدوري لهذه النشاطات.وتناول اللقاء نشاطات وبرامج الأمم المتحدة في إطار الإصلاحات المتعلقة بالأنشطة التنفيذية التنموية للأمم المتحدة على المستوى القطري، وكيفية مواءمتها للاستجابة للأولويات التنموية في السودان خلال الفترة الانتقالية، إضافة إلى مناقشة آليات المتابعة والتنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية.// انتهى //16:33ت م0198