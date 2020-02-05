الطائف 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسرصدت أمانة الطائف ممثلة في مراقبي بلدية جنوب الطائف الفرعية تجاوزات صحية ونظامية خلال جولة ميدانية للفريق الرقابي بالفرع على محلات إعداد الوجبات السريعة والمطاعم والبوفيهات بمحطات الوقود وعلى الطرق السريعة.وأوضحت أمانة الطائف أن الحملة استهدفت المحلات التي تقدم الوجبات السريعة كالسندوتشات والفطائر ومراكز التموينات، والواقعة على طريق الطائف الباحة السريع وبمحطات الوقود، وذلك لتصحيح المخالفات والحد منها، وشملت الجولة الميدانية أكثر من 15 محلاً تم ضبط مخالفات متنوعة منها تدني مستوى أدوات التحضير، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، ومخالفات تتعلق بالنظافة وبيئة التحضير.وبينت الأمانة أنه تم تطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين , كما سيتم متابعة الأنشطة بشكل دوري لضمان تنفيذها للاشتراطات المطلوبة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالمستهلك.// انتهى //16:42ت م0202