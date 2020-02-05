جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم, حملة توعوية وتثقيفية عن " فايروس كورونا المستجد 2019"، وضـرورة إتخـاذ الخطـوات اللازمة تجـاه هـذا المرض, ووضـع خطة لرفع نسبة الوعي بين طلاب وطالبات الجامعة , يتم تنفيذها بمركز تعزيز الصحة بالجامعة , بالتعاون مع الكليات الصحية , والمستشفى الجامعي , ومستشفى الأسنان، ومركز الخدمات الطبية برابغ.وتستهدف الحملة منسوبي وطلبة الجامعة والمجتمع، بإستخدام منصات الجامعة الإعلامية الإلكترونية لنشر التوعية والتثقيف من خلال تقديم النصائح والإرشادات, بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية يشارك فيها نخبة من المختصين في الصحة الوقائية, تتبعها عدة حملات ميدانية توعوية داخل الجامعة وفي أنحاء مدينة جدة.وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتوعية وتقديم الإرشادات داخل وخارج الجامعة, انطلاقًا من دورها التوعوي والتثقيفي وتسخير كافة إمكاناتها لنشر وتعريف منسوبي وطلبة الجامعة وكذلك المجتمع بأسباب الإصابة وطرق الوقاية.وأشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني, إلى أن الحملة تمثل خطة إحترازية ووقائية , وأن ارتفاع الوعي سيسهم بشكل كبير في تجنب الإصابة بهذا المرض.من جانبه أوضح المشرف العام على مركز تعزيز الصحة الدكتور محمد الربيع, أن الحملة سوف تمتد على مدى شهر, بشكل يومي في أماكن مختلفة في كل الكليات داخل الجامعة ثم عدد من المدارس والكليات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية, كما ستقام الحملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعدة دوائر حكومية, وكذلك عدد من الشركات والفنادق والأسواق والمجمعات الكبيرة.// انتهى //17:09ت م0204