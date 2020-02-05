الطائف 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية خطتها للتوعية بفيروس كورونا المستجد تحت شعار ( الطائف مدينة صحية ) ، بحيث تستهدف جميع الإدارات الداخلية ذات العلاقة والمدارس والجهات الخارجية المشاركة لتوعية ما يزيد عن 290 ألفا من منسوبيها من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات ومشرفين ومشرفات وإداريين وإداريات ، من خلال مؤشرات إنجاز وأساليب متعددة في المتابعة والتقييم .وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي على جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بتنفيذ الخطة ، والتي تهدف إلى إصحاح البيئة المدرسية وتعزيزها وجعلها بيئة صحية آمنة ، والحد من انتشار الأمراض المعدية ووقاية منسوبي ومنسوبات المدارس منها ، ونشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المدارس والمجتمع ، وبناء الاتجاهات الصحية السليمة ، بالإضافة إلى ترسيخ السلوك الصحي السليم وتغيير السلوك الخاطئ ، وتحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع ، وخفض معدلات حدوث الأمراض وانتشارها .وتضمنت الخطة التعريف بالمرض ومدى انتشاره وطرق انتقال العدوى ، وأيضاً فترة حضانة المرض في جسم الانسان ، والأعراض المصاحبة له ومضاعفاته ، والأساليب المتبعة في الوقاية منه ، في حين سيكون هناك برنامج زمني في التنسيق بين الجهات الداخلية والخارجية من أجل عملية التنفيذ ، بالإضافة إلى تشكيل لجان في جميع المدارس والروضات وأندية الحي ، بتطبيق جميع الإرشادات والتعليمات في الخطة ، لتحقيق مؤشرات الإنجاز في تقارير الزيارة للمشرفين والمشرفات للمدارس ، منها تحقيق الأهداف وزيادة الوعي وتوفر العيادات الصحية وانعدام الإصابات وتحسن البيئة المدرسية وتغطية جميع المدارس بالزيارات وعدد الفعاليات التي تم تنفيذها .// انتهى //17:12ت م0206