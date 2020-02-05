تبوك 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسسلط مقهى الحوار الإعلامي - الذي نظمه أمس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بفندق جاردن فيو بتبوك - الضوء على مهارات الحوار الإعلامي، بحضور المهتمين بالإعلام بتبوك .وفي بداية اللقاء رحب مشرف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بتبوك فايز البلوي بالحضور، مؤكداً على أهمية دور الإعلام في إيصال الصورة الحقيقة وفقا للقيم الإعلامية وأخلاقيات مهنةالإعلام .ثم استعرض ضيف الحوار الإعلامي ناعم الشهري الآليات والأدوات والأبجديات لطرق الحوار الإعلامي وأهمية الحوار الإعلامي في إيجاد لغة إعلامية وطنية، إضافة إلى استعراض لنماذج إعلاميةمشرفة أسهمت في صنع الإعلام المميز .كما تم خلال الحوار مناقشة العديد من الرؤى والتصورات والمقترحات حول آلية الحوار الإعلامي ودور الإعلام في بناء الإعلام الجديد المتطور الذي يتوافق مع ما تعيشه المملكة من نقلة نوعيةفي شتى المجالات .// انتهى //18:32ت م0227