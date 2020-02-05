تبوك 11جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأنهت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك اليوم اختبارات القبول للمتقدمين على برنامج "نيوم" للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان في تبوك ، التي استمرت على مدى يومين.وأوضح مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد عبدالله اللحيدان أن اتفاقية الجامعة مع نيوم تهدف إلى خدمة طلاب وطالبات المنطقة للإسهام في هذا المشروع , مشيراً إلى أنه سيتمكن ٥٠ طالباً من التسجيل والبدء في الدراسة مع بداية الفصل الأول بتاريخ 9 فبراير ٢٠٢٠م في تخصص الطاقة المتجددة الذي يُنفذ بالشراكة مع جامعة دايتون الأمريكية، مضيفاً أن الجامعة ستعمل مستقبلاً على إضافة المزيد من الجامعات العالمية والتخصصات للبرنامج المشترك مع نيوم، موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقه تبوك على دعمه وتشجيعه لأبناء وبنات المنطقة للإسهام في هذا المشروع الكبير.من جانبه بين مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم المهندس محمد بن عطا الله التويجري أن هذا البرنامج - الذي يأتي بالشراكة مع جامعة الأمير فهد بن سلطان - يأتي ضمن سلسلة برامج أطلقتها نيوم في إطار إستراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التي ركزت على دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وإيجاد فرص عمل مصممة خصيصا بناءً على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجالات متخصصة.وأشار " التويجري " إلى أن البرنامج مع جامعة فهد بن سلطان سوف يوفر منحاً دراسية لنحو 500 شخص خلال السنوات الخمس القادمة من أبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في عدة مجالات متخصصة، مبينا أن شركة "نيوم" تنوي كذلك ابتعاث 50 طالباً إضافياً في النصف الثاني من هذا العام إلى جامعة الأمير فهد بن سلطان، ليكون إجمالي عدد الطلاب تحت هذا البرنامج 100 طالب في 2020م.// انتهى //18:35ت م0228