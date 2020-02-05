سياسي / الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني يلتقي وزير الدفاع الهندي
الأربعاء 1441/6/11 هـ الموافق 2020/02/05 م واس
نيودلهي 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس
التقى الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي اليوم وزير الدفاع الهندي راجناث سينج .
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعاون العسكري .
ويزور الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني مدينة لكناو الهندية لحضور المعرض الدولي لمعدات الدفاع (DEFEXPO 2020) .
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18:36ت م
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