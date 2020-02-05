نيودلهي 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي اليوم وزير الدفاع الهندي راجناث سينج .وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعاون العسكري .ويزور الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني مدينة لكناو الهندية لحضور المعرض الدولي لمعدات الدفاع (DEFEXPO 2020) .// انتهى //18:36ت م0229