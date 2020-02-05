نيويورك 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع وسجل المؤشر "ناسداك" ذروة قياسية عند الفتح عقب بيانات شهرية قوية لوظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة وتقارير عن علاجات مقترحة لمكافحة فيروس كورونا الآخذ بالانتشار.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 241.10 نقطة بما يعادل 0.84 بالمئة ليصل إلى 29048.73 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 27.32 نقطة أو 0.83 بالمئة مسجلا 3324.91 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 106.12 نقاط أو 1.12 بالمئة إلى 9574.10 نقطة.// انتهى //18:45ت م0232