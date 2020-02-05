بيروت 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأجرت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم في بيروت اليوم سلسلة اجتماعات، في إطار خطة عملها لتعزيز استقلالية القضاء اللبناني وشفافيته وفعاليته.واستقبلت لهذه الغاية، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، فرئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت رالف طراف، ثم سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلنغ الذي ناقشت معه تعزيز التعاون بين البلدين.كما اجتمعت مع رئيس مكتب بيروت التابع للمحكمة الخاصة بلبنان كيفن مانيون، حيث تركزت المحادثات خلال اللقاءات حول مسائل التعاون القضائي بين لبنان والجهات التي يمثلها الضيوف.// انتهى //18:47ت م0233