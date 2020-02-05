جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واساختتم منتدى الجولف السعودي الدولي أعماله، الذي أقامته شركة جولف السعودية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة جدة، وسط مشاركة دولية من خبراء ومختصين وصناع ومستثمرين ولاعبين ومهتمين برياضة الجولف من مختلف دول العالم.وأثمر المنتدى عن عدة شراكات واتفاقيات لتنمية وتطوير رياضة الجولف السعودية، ومنها برنامج "معايشة الجولف" مع شبكة قناة CNN الإخبارية الأميركية، التي ستطلق النسخة الجديدة من البرنامج برعاية حصرية من شركة "جولف السعودية", حيث سيبث البرنامج نصف ساعة كل أسبوع، على أشهر ملاعب الجولف حول العالم .وتنطلق النسخة الجديدة من البرنامج في شهر مارس المقبل تحت عنوان "معايشة الجولف بالتعاون مع جولف السعودية" ليمنح الجماهير فرصة التعرف على الكثير من التفاصيل التي تعرض للمرة الأولى لحياة أبرز نجوم اللعبة.وأكدت نائب رئيس المبيعات في قناة CNN الدولية كاثي ايبال أنه "على مدى سنوات نجح البرنامج في تخليد اسمه عبر تقديمه للكثير من المواد الحصرية التي لا تزال عالقة في أذهان جماهير اللعبة ، لذلك تفتح شراكتنا اليوم مع جولف السعودية الأبواب أمام الجماهير لاستعادة الارتباط بالبرنامج القادر على تقديم أبرز مواد اللعبة".وأوضح رئيس الاتحاد السعودي رئيس مجلس إدارة جولف السعودية ياسر الرميان أن الاتفاقية تأتي لتحقيق رؤية الاتحاد السعودي للجولف وشركة جولف السعودية حيث نملك رغبة واضحة في وضع رياضة الجولف في السعودية في الموقع الذي يليق بها من ناحية تنظيم الأحداث والفعاليات وتطوير البنى التحتية عبر تبني أحدث التقنيات ومشاركة أبرز وسائل الإعلام".وتابع الرميان: "يملك برنامج معايشة الجولف الذي تقدمه CNN مكانة واحتراما كبيراً لدى جماهير اللعبة إذ يستفيد من الانتشار الواسع للفضائية الإخبارية حول العالم، ورعايتنا للبرنامج اليوم لا تأتي فقط بهدف تسليط الضوء على تطوير الرياضة في السعودية بل لمنح عالم اللعبة فرصة وصول أوسع للجماهير، ما يتماشى مع خططنا إلى توسيع فرص انتشار اللعبة حول العالم".// انتهى //18:49ت م0234