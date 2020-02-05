الأمم المتحدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين محمود محيي الدين من مصر مبعوثًا خاصًا لتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.وأشار الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، إلى الدور الحاسم للأمم المتحدة في توفير القيادة والدعم للبلدان الأعضاء في تيسير وتعجيل تمويل التنمية المستدامة.وكان الأمين العام قد أصدر استراتيجيته لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر 2018، برؤية واضحة لتحويل النظم المالية والسياسات الاقتصادية العالمية، بما يتماشى مع خطة عام 2030، وتعزيز استراتيجيات التمويل المستدامة والاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والقطري، واغتنام الفرص التي تتيحها الابتكارات المالية والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة لتوفير الوصول العادل إلى التمويل.ووفقًا للبيان، فإن المبعوث الخاص الجديد سيركز على القضايا العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالتمويل العام، وسيدعم تنفيذ استراتيجية الأمين العام لتمويل خطة عام 2030 على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.وسيعمل المبعوث الخاص على ضمان أن يكون هناك عمل جماعي من جانب وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص للعمل مع البلدان الأعضاء في زيادة التمويل لجدول أعمال عام 2030 في عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الحواجز والتحديات التي تقيد التمويل العام للتنمية المستدامة.كما سيعمل المبعوث الخاص عن كثب مع المبعوث الخاص للعمل المناخي وتمويل المناخ، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وإداراتها ذات الصلة.مما يذكر ان محيي الدين، وهو خبير اقتصادي، شغل سابقا منصب وزير الاستثمار في مصر في الفترة من 2004 حتى 2010، وعمل مؤخرًا نائبًا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي لجدول أعمال التنمية لعام 2030، وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات.// انتهى //18:53ت م0235