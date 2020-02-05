الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسثمن صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتبني مبادرتين كريمتين من سموه لخدمة الأمن السيبراني العالمي ، والمتمثلة في مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني ومبادرة تمكين المرأة في الأمن السيبراني، معربا عن فخره بذلك كونه يمثل تحقيقاً لأحلام الكثيرين, متطلعا قُدما لأن تكون المملكة في طليعة الدول القائدة في ذلك المجال.جاء ذلك في كلمة لسموه خلال جلسة بعنوان "الثقة السیبرانیة.. التحدیات والمتطلبات في العصر الرقمي" ضمن جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الريتز كارلتون اليوم.وقال سموه: "إن المملكة العربية السعودية منذ 2012م تقدمت وأحدثت خطوات كبيرة لدعم القدرات في الأمن السيبراني, متطلعا لأن تكون المملكة من الدول الرائدة على الصعيد الدولي في الأمن الدولي, داعيا إلى تنسيق التعاون الدولي واستخدام قواعد وأنظمة الأمن السيبراني والتقني, آملا أن يكون هذا المنتدى خطوة نحو بناء ثقة عالية جدا في الأمن السيبراني كونه يعد فضاء للصفقات والأعمال والمحتوى والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية.وأكد أن الثقة السيبراية انعكاس لقوتنا داخل الأمن السيبراني على المستويات كافة, وينبغي تغطية النظام المتكامل للأمن السيبراني, مبيناً أن السبيل لزيادة الثقة التأكد من أن هناك مستوى عاليا من الأمن والسلامة، والعمل على إيقاف الهجمات السيبرانية قبل أن تحدث وتخترق الأنظمة دون أي أثر على بيئة العمل.ودعا الأمير بندر بن عبد الله آل مشاري إلى أهمية التحلي بالثقة خلال التعامل مع الهجمات وشبكاتها، بحيث يكون إطار العمل يعتمد على جاهزية قصوى واستعداد لتحديد الهجمات والتصدي لها والتوسع في إطار العمل السيبراني والتأكد من الاستعداد الكامل على المستوى الوطني والدولي.وطالب سموه بضرورة تحديد النظام الوطني مع الجهات ذات الصلة كافة بوصفها شريكا لايتجزأ لرفع مستوى الثقة وإعلان الحالات لبيان جدية العمل تجاه المعتدين, مؤكدا أهمية مواجهة هذه التحديات ومعاقبة المتسببين في الإضرار بالبيانات لا أن يكون هناك تحديد للهجمات والتعافي فقط حتى لايكون هناك ازدياد ونمو في ذلك.كما دعا إلى استخدام أفضل التقنيات لتحديد الأشخاص المعنيين والجهات, وتوسيع عملية التحديد لأنماط السلوك أكثر من توثيق الهوية, وذلك لحماية أنفسنا ومنع الهجمات وتكرارها, كذلك التوسع في السحابة الحاسوبية ورفع مستوى التوعية بالتدريب والجاهزية, وتحديد القوانين والفصل بين الواجبات ووضع حدود لها.وفي مجال البيئة تطرق سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية إلى أهمية أن يكون هناك قوانين مشرعة في مكانها الصحيح، بما في ذلك الإجراءات والسياسات والمعايير الموحدة.وفي مجال الثقافة دعا إلى التطوير بشكل منتظم على المستويات كافة، والأخذ بعين الاعتبار تنفيذ أفضل الممارسات وأطر العمل مع الأخذ بحجم المخاطر, كذلك استخدام الأنظمة للتأكد من خلو التهديدات والمخاطر للاستمرار في العمل وتوخي الحذر من المخاطر بحيث يكون هناك منهجية لقياس الثقة من خلال اختبار قوة البرامج من طرف ثالث.وأكد أهمية دعم الابتكار والمبتكرين من خلال دعوتهم لمنصات العمل وفتح الأبواب لهم وتقديم الفرصة ليكون هناك تمخض للأفكار بحلول مبتكرة, كذلك جلب فلسفة جديدة في الأمن السيبراني, وتبني الحصانة المكتسبة بحيث يُتأكد من أن البنية التحتية حصينة بشكل كافٍ.//انتهى//19:05ت م0236